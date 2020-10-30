В воровском "бункере" стоял автовоз, заполненный краденым добром, а в кабине грузовика обнаружили значительную сумму наличными.

Автовоз оказался вполне законным, но его владелец утверждает, что не знал о том, что ему предстоит перевозить краденые машины.

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Сотрудники полиции штата Мичиган сообщили, что GPS-трекер привел их к грузовику, загруженному похищенными транспортными средствами. Несколько из них были патрульными полицейскими машинами. Правоохранители также обнаружили около 10 000 долларов наличных в кабине грузовика.

21 октября в полицию позвонил владелец угнанного авто и сообщил, что в его машине установлен GPS-трекер. Владелец угнанного авто отследил координаты устройства и сообщил их офицерам. На тот момент пропавший автомобиль двигался по автостраде близ городка Ван Бурен в юго-восточной части штата Мичиган. Полиция отправилась на перехват.

Оказавшись на месте, сотрудники поняли, что автомобиль, который они отслеживали, ехал не собственным ходом, а верхом на автовозе. Остановив грузовик, они внимательно рассмотрели груз и обнаружили по меньшей мере еще три машины, признанные угнанными у полицейских департаментов разных округов штата. Одним из них был Dodge Charger 2020 года, похищенный из Департамента полиции Уоррена. Еще один-Dodge Charger 2018 года, похищенный у Департамента полиции Саутфилда, и еще один Charger 2017 года, принадлежащий Детройтскому отделу полиции.

Водитель, житель Лонг-Бич, штат Калифорния, сообщил сотрудникам, что только что купил прицеп, однако о краденых автомобилях ничего не знает. Он также сказал, что планировал остановиться в Белвилле, чтобы забрать другой автомобиль, прежде чем продолжить поездку. Куда направлялись краденые машины – остается неизвестным, полиция штата Мичиган продолжает расследование инцидента.