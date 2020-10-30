У злодійському "бункері" стояв автовоз, заповнений краденим добром, частина машин була поліцейськими, а у кабіні вантажівки виявили значну суму готівкою.

Автовоз виявився цілком законним, але його власник стверджує, що не знав про те, що йому належить перевозити крадені машини.

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Співробітники поліції штату Мічиган повідомили, що GPS-трекер привів їх до вантажівки, завантаженої викраденими транспортними засобами. Кілька з них були патрульними поліцейськими машинами. Правоохоронці також виявили близько 10 000 доларів готівки в кабіні вантажівки.

21 жовтня до поліції зателефонував власник викраденого авто та повідомив, що в його машині встановлено GPS-трекер. Власник викраденого авто відстежив координати пристрою та повідомив їх офіцерам. На той момент зниклий автомобіль рухався автострадою поблизу містечка Ван Бурен в південно-східній частині штату Мічиган. Поліція вирушила на перехоплення.

Опинившись на місці, співробітники зрозуміли, що автомобіль, який вони відстежували, їхав під власним ходом, а верхи на автовозі. Зупинивши вантажівку, вони уважно розглянули вантаж і виявили щонайменше ще три машини, визнані викраденими у поліцейських департаментів різних округів штату. Одним з них був Dodge Charger 2020 року, викрадений з Департаменту поліції Уоррена. Ще один – Dodge Charger 2018 року, викрадений у Департаменту поліції Саутфілда, та ще один Charger 2017 року, який належить Детройтському відділу поліції.

Водій, житель Лонг-Біч, штат Каліфорнія, повідомив співробітникам, що щойно купив причіп, однак про крадені автомобілі нічого не знає. Він також сказав, що планував зупинитися в Белвіллі, щоб забрати інший автомобіль, перш ніж продовжувати поїздку. Куди прямували крадені машини – залишається невідомим, поліція штату Мічиган продовжує розслідування інциденту.