Він навіть знижку отримав.

Інцидент трапився у Лос-Анджелесі – місті, в якому поліцейські гонитви вже стали спортом, тож за свою витівку цей утікач цілком може претендувати на золоту медаль.

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Навіть сама втеча від поліції потребує певної зухвалості та снаги, а для того, щоб у розпалі погоні знайти час заїхати на заправку та залити бензин потрібні сталеві… нерви.

Коли трапляється, що в утікачів на автомобілях закінчується пальне, вони кидають машини та продовжують втечу пішки. Однак мешканці Лос-Анджелеса були свідками рідкісного винятку з цього правила.

Станція NBC Los Angeles відправила свій вертоліт для слідкування за погонею. Репортери повідомили, що правоохоронцям було важко встигати за невстановленим водієм і він мав певну фору, яку використав, щоб заїхати на заправку. Він встиг вийти з машини, забігти всередину, щоб заплатити касиру і залити бензин, перш ніж поїхати геть. Він навіть отримав знижку, повідомляє NBC.

З пальним у баку водій продовжив свою втечу, проїхавши кілька міст на околиці Лос-Анджелеса, а згодом з’їхавши на автостраду. Він зник з поля зору, після заїзду в гараж приблизно о 18:25 – приблизно через півтори години, після початку переслідування. Чи вдалось правоохоронцям його спіймати – невідомо. Що можна сказати точно, так це те, що на електромобілі подібний трюк йому б не вдався.