Блогер брав участь у нелегальних перегонах на суперкарах на автобані у Німеччині, під час яких не впорався з управлінням та врізався у автомобіль Skoda, вбивши його водія.

Руйнівна аварія трапилась у суботу, (10.10.2020) на трасі А66 поблизу німецького міста Хофхайм. За кермом зеленого Lamborghini Aventador S знаходився Instagram-блогер Навід Альфа (Navid Alpha), у якого понад 1 мільйон підписників. Його автомобіль влетів у Skoda, після чого обидві машини загорілись.

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29-річному блогеру вдалось вибратись з палаючого суперкара, а 71-річна жінка за кермом Skoda загинула у своїй машині. Поліція заарештувала двох із трьох вуличних гонщиків, включаючи і Навіда, а останнього оголосила у розшук. Однак вже через кілька днів, після арешту, молодих людей звільнили, оскільки у розпорядженні прокуратури опинились нові відеодокази, повідомляє Frankfurter Neue Presse.

У офіційному звіті йдеться про те, що перед аварією на трасі раптово опинився ще один автомобіль – Opel, причому він виїхав на магістраль з порушенням правил. Намагаючись ухилитись від зіткнення з цим автомобілем, Навід втратив контроль над своїм Aventador та зіткнувся зі Skoda. Цей факт знімає з блогера звинувачення у вбивстві, але не від відповідальності за порушення інших законів.