Блогер участвовал в нелегальных гонках на суперкарах на автобане в Германии, во время которых не справился с управлением и врезался в автомобиль Skoda, убив его водителя.

Сокрушительная авария произошла в субботу, (10.10.2020) на трассе А66 близ немецкого города Хофхайм. За рулем зеленого Lamborghini Aventador S находился Instagram-блогер Навид Альфа (Navid Alpha), у которого более 1 миллиона подписчиков. Его автомобиль влетел в Skoda, после чего обе машины загорелись.

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29-летнему блогеру удалось выбраться из горящего суперкара, а 71-летняя женщина за рулем Skoda погибла в своей машине. Полиция арестовала двоих из трех уличных гонщиков, включая и Навида, а последнего объявили в розыск. Однако уже через несколько дней, после ареста, молодых людей освободили, поскольку в распоряжении прокуратуры оказались новые видеодоказательства, сообщает Frankfurter Neue Presse.

В официальном отчете говорится о том, что перед аварией на трассе внезапно оказался еще один автомобиль – Opel, причем он выехал на магистраль с нарушением правил. Пытаясь уклониться от столкновения с этим автомобилем, Навид потерял контроль над своим Aventador и столкнулся со Skoda. Этот факт снимает с блогера обвинения в убийстве, но не от ответственности за нарушение других законов.