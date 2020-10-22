Он даже скидку получил.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе – городе, в котором полицейские погони уже стали спортом, потому за свою выходку этот беглец вполне может претендовать на золотую медаль.

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Даже само бегство от полиции требует определенной дерзости и силы, а для того, чтобы в разгаре погони найти время заехать на заправку и залить бензин, нужны стальные... нервы.

Когда случается, что у беглецов в автомобилях заканчивается топливо, они бросают машины и продолжают побег пешком. Однако жители Лос-Анджелеса были свидетелями редкого исключения из этого правила.

Станция NBC Los Angeles отправила свой вертолет для слежения за погоней. Репортеры сообщили, что правоохранителям было трудно успевать за неустановленным водителем и он имел определенную фору, которую использовал, чтобы заехать на заправку. Он успел выйти из машины, забежать внутрь, чтобы заплатить кассиру и залить бензин, прежде чем уехать прочь. Он даже получил скидку, сообщает NBC.

С горючим в баке водитель продолжил свой побег, проехав несколько городов в окрестностях Лос-Анджелеса, а затем съехав на автостраду. Он исчез из поля зрения, после заезда в гараж примерно в 18:25 – примерно через полтора часа после начала преследования. Удалось ли правоохранителям его поймать – неизвестно. Что можно сказать точно, так это то, что на электромобиле подобный трюк у него бы не удался.