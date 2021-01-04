Тепер йому доведеться зіткнутись не лише з безробіттям, а й із кримінальною відповідальністю за свої дії.

В ніч з 30 на 31 грудня в іспанському місті Віторія-Гастейс колишній співробітник місцевого заводу Mercedes-Benz вдерся на паркінг підприємства та розтрощив 69 новеньких мінівенів, повідомляє Periodismo del Motor. У такий спосіб чоловік вирішив помститися заводу за своє звільнення.

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38-річний іспанець, розгніваний фактом свого звільнення, викрав фронтальний навантажувач і поїхав на ньому до заводу, де працював раніше. За допомогою будівельної машини зловмисник пробив ворота і проник на майданчик готової продукції. Там він розтрощив 69 мінівенів Vito і V-Class (спочатку повідомлялось про 50 пошкоджених машин), які чекали на відправку покупцям.

Чоловік також намагався пробити стіну заводського цеху, аби ще й конвеєрну лінію пошкодити, однак до цього часу на місце події вже встигли прибути охоронці та поліція і чоловіка затримали.

Відносно месника порушено кримінальну справу. Відзначається, що в результаті його дій заводу було завдано збитків більш як на 3 мільйони євро. Один V-Class в базовій комплектації коштує близько 29 тисяч євро.

Раніше іспанський завод Mercedes-Benz скоротив близько 15% своїх співробітників, оскільки частину виробничих процесів було перекладено на роботів.

Фото: розбиті мінівени Mercedes-Benz / Periodismo del Motor