Розкішний італійський кросовер коштує, як мінімум, у 20 разів дорожче.

Задум зловмисника був зовсім невибагливим: взяти в оренду дорогий автомобіль і не повертати його. Тепер викрадача та автомобіль оголошено в розшук, повідомляє The Drive.

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Поліція провінції Онтаріо оголосила в розшук чорний Lamborghini Urus, що належить автосалону GTA Exotics. Клієнт взяв кросовер напрокат під заставу у 10 тисяч доларів, але вирішив не повертати машину, пожертвувавши сумою, в десятки разів меншою, ніж вартість авто. Канадець забрав Urus з автосалону ще в грудні, а після того, як зловмисник вимкнув датчик стеження, власники автосалону звернулися до правоохоронців, які оголосили авто у розшук 11 січня.

Вибір хитрого орендаря впав на Lamborghini Urus з тюнінговим широким обвісом та салоном, оздобленим червоною шкірою, що може допомогти у пошуках.

У рух повнопривідну машину приводить чотирилітровий V8 твін-турбо потужністю 650 кінських сил, що працює в парі з восьмідіапазонним “автоматом”. Першу сотню на спідометрі автомобіль набирає за 3,6 секунди, після старту, а максимальна швидкість досягає 305 кілометрів на годину.

Оренда машини у GTA Exotics коштує 1500-1600 доларів на добу, включаючи 200-доларову страховку. При цьому клієнт не має права проїжджати більше 160 кілометрів на день. Ціна Lamborghini Urus стартує з 200 тисяч доларів, однак викрадений екземпляр коштує дорожче, враховуючи нестандартне оздоблення.

Фото: викрадений Lamborghini Urus / The Drive / GTA Exotics