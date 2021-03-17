Свої відео він знімав на території приватної власності, але це не завадило місцевому "Рибнагляду" висунути йому цілу купу звинувачень у правопорушеннях.

Популярний ютубер Street Speed 717 перестрибував на своєму модифікованому пікапі Ram 1500 TRX через невеличку водойму, а також їздив по потоку. Очевидно, це дуже не сподобалось комусь у Пенсильванській комісії з риболовлі та човнів (PFBC).

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Автор каналу розповідає, що після того, як його відео були опубліковані в Інтернеті, проти нього було висунуто звинувачення за двома пунктами “Порушення водних шляхів і водозборів”, шістьма пунктами про забруднення вод, шістьма пунктами за засмічення та чотирма – за зловживання майном та водами.

У справі про зловживання майном та водами звинувачення стверджує, що він не перетинав водойму бродом у найпростіший спосіб. Street Speed 717 додає, що з його вантажівки не витікала жодна рідина, якщо говорити про забруднення вод. За його словами, потік не є “середовищем існування” ні для чого, навіть незважаючи на те, що там живуть якісь живі істоти, якими б маленькими вони не були.

Ютубер продовжує стверджувати, що “влада просто не може нічого вдіяти” і намагається кинути йому безпідставні звинувачення. Чоловік вважає, що такі закиди можуть бути пов'язані з тим, що відео, в якому він стрибає на TRX, зібрало 1,6 мільйона переглядів.