Відеоблогер Super Street 717 обрав не те місце для тест-драйву свого тюнінгованого пікапа Ram 1500 TRX, за що отримав серйозні проблеми з законом.

Суд штату Пенсільванія присудив блогеру виплатити штрафи за 18 порушеннями на загальну суму 53 тисячі доларів. Відеозапис, який призвів до судового розгляду, вже видалено з каналу Street Speed ​​717.

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Стрибок через струмок та проїзд через воду були виконані на приватній території ферми, яка належить другові блогера, справжнє ім’я якого Майкл Хайсон. Однак річки й потоки у штаті є державною власністю Пенсільванії. Тому Хайсона звинуватили у 18 кримінальних справах, які включали два пункти за порушення водних шляхів та вододілів, шість пунктів забруднення вод, шість пунктів засмічення та чотири пункти зловживання майном та водоймами.

На засіданні в окружному суді міста Йорк на початку цього тижня Хайсон був зобов’язаний виплатити 53 000 доларів реституції, щоб виправити завдані руйнування. Чоловік вже виплатив цей штраф, а також був прийнятий до Пенсільванської програми прискореної реабілітаційної диспозиції (ARD), яка передбачає для учасників громадські роботи. Якщо Хайсон закінчить програму протягом року, його запис буде стерто, повідомляє York Daily Record.

“Я й уявити не міг, що проїзд через струмок є незаконним”, – сказав Хайсон, після винесення рішення. Відео було видалене з YouTube.