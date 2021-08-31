Електричний пікап Rivian R1T з легкістю справляється з водним переходом під час тестування, в опублікованому цього тижня відео.

Електромобіль, оснащений високовольтною енергосистемою, здається потенційно небезпечним у поєднанні з глибокою водою, однак Rivian R1T демонструє, що не має проблем із форсуванням броду.

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Відео від генерального директора Rivian, Арджей Скарінджа у Twitter показує прохід тестового пікапа крізь довгий вузький тунель з водою. Рівень води сягає трохи нижче рівня капота, і вантажівка штовхає невелику хвилю своїм носом.

Це важливий тест з ряду причин. Перш за все, це показує, що акумулятор та електричні системи добре герметизовані та захищені від водної стихії. Хоча ми не бачимо, що відбувається всередині автомобіля, це також гарне випробування ущільнювачів дверей та подібних речей, які гарантують, що вода не просочиться всередину салону. В основному, це демонстрація того, що R1T може проходити водні перешкоди глибиною близько метра.

Rivian вже впритул наблизився до початку постачання своїх електричних моделей-близнюків – пікапа та позашляховика, останні затримки виникли через дефіцит комп’ютерних чапів. Замовники почнуть отримувати машини вже у вересні цього року. А вже у 2022 році Rivian планує вийти на європейський ринок.