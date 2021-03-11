Цены на топливо в Украине стремительно приближаются к европейскому уровню.

Государственное регулирование, кулуарные договоренности, массовые проверки и импортозависимость приводят к росту цен на автомобильное топливо. Дает свой вклад и глобальный тренд роста цен на энергоносители в мире. Поэтому, по прогнозам экспертов в ближайшее время горючее только подорожает.

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В Украине есть все экономические основания для дальнейшего роста розничных цен на нефтепродукты. Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Внутренний украинский рынок нефтепродуктов является импортозависимым. По меньшей мере, на три четверти. В связи с этим он реагирует на изменения внешней конъюнктуры. В частности, на изменение цен на границе на оптовые партии нефтепродуктов и на колебания курса валют. Данные изменения отслеживаются участниками рынка. В настоящее время на рынке существуют кулуарные договоренности. Стабилизация цен на нефтепродукты произошла на определенное время. Существуют все экономические основания для дальнейшего роста розничных цен", – сказал Г. Рябцев.

По его словам, если участники нефтерынка не будут удовлетворены действиями правительства, то рост цен на бензин продолжится. "В настоящее время потенциал для роста составляет около 1 гривны за литр бензина. Для дизельного топлива и сжиженного газа – меньше гривны за литр", – резюмировал Г. Рябцев.