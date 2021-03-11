Ціни на пальне в Україні стрімко наближаються до європейського рівня.

Державне регулювання, кулуарні домовленості, масові перевірки та імпортозалежність призводять до зростання цін на автомобільне пальне. Дає свій вклад і глобальний тренд збільшення цін на енергоносії у світі. Тож, за прогнозами експертів, найближчим часом пальне тільки дорожачатиме.

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В Україні є всі економічні підстави для подальшого зростання роздрібних цін на нафтопродукти. Про це повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

"Внутрішній український ринок нафтопродуктів є імпортозалежним. Щонайменше, на три чверті. У зв'язку з цим він реагує на зміни зовнішньої кон'юнктури. Зокрема, на зміну цін на кордоні на оптові партії нафтопродуктів і на коливання курсу валют. Дані зміни відслідковуються учасниками ринку. В даний час на ринку існують кулуарні домовленості. Стабілізація цін на нафтопродукти сталася на певний час. Існують всі економічні підстави для подальшого зростання роздрібних цін", – сказав Г. Рябцев.

За його словами, якщо учасники нафторинку не будуть задоволені діями уряду, то зростання цін на бензин продовжиться. "В даний час потенціал для зростання становить близько 1 гривні за літр бензину. Для дизельного палива і скрапленого газу – менше гривні за літр", – резюмував Г. Рябцев.