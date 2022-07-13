Речь идет об уникальном и очень редком кабриолете ГАЗ М-20, "Победа"

По данным участников “Украинского автомобильного клуба”, в результате боевых действий в Киевской области пострадал гараж, в котором Украинский автомобильный клуб хранил часть ретро техники.

Некоторые ценные экземпляры были целиком уничтожены, другие – повреждены с разной степенью тяжести. Но этому кабриолету ГАЗ повезло – он был “ранен”. В результате боевых действий он получил такие повреждения: пробитый радиатор, дыры и царапины кузова, выбитые окна, искалеченный салон…

Благодаря профессиональным и опытным реставраторам двух мастерских, редкому авто вернули первозданный вид.

Отметим, что ГАЗ М20 в кузове кабриолет является действительно очень ценным и редким раритетом. Ведь за все годы производства этой модели было выпущено всего 14 222 кабриолета, но единицы сохранились до наших времен! В настоящее время такой автомобиль является мечтой каждого коллекционера советских авто (и не только), а его стоимость может достигать $100 000.

Также стоит напомнить, что в Украине фактически запрещен импорт автомобилей, которые имеют историческую ценность (они не соответствуют нормам Евро-2). Поэтому пополнение автопарков, коллекций и автомобильных музеев невозможно.