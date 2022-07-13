Мова йде про унікальний і дуже рідкісний кабріолет ГАЗ М-20, "Победа"

За даними учасників “Українського автомобільного клубу”, в результаті бойових дій в Київській області постраждав гараж, в якому Український автомобільний клуб зберігав частину ретро техніки.

Деякі цінні екземпляри були цілком знищені, інші — пошкоджені з різним ступенем тяжкості. Але цьому кабріолету ГАЗ пощастило – його було “поранено”. Внаслідок бойових дій він зазнав таких пошкоджень: пробитий радіатор, дірки та подряпини кузова, вибиті вікна, покалічений салон…

Завдяки професійним і досвідченим реставраторам двох майстерень, рідкісному авто повернули первозданний вид.

Зазначимо, що ГАЗ М20 в кузові кабріолет є справді дуже цінним і рідкісним раритетом. Адже за всі роки виробництва цієї моделі було випущено всього 14 222 кабріолетів, але одиниці збереглися до наших часів! На теперішній час такий автомобіль є мрією кожного колекціонера радянських авто (і не тільки), а його вартість може сягати $100 000.

Також варто нагадати, що в Україну фактично заборонений імпорт автомобілів які мають історичну цінність (вони не відповідають нормам Євро-2). Тому поповнення автопарків, колекцій та автомобільних музеїв неможливе.