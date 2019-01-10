С 8.01.2019 официально действует Приказ 561 Мининфраструктуры, который регламентирует технические требования для ввозимых в Украину автомобилей.

В Украину с этого дня можно импортировать новые авто без Electronic Stability System-ESP (системы курсовой устойчивости авто). До этого был запрет на импорт новых авто без этой системы. Соответствующая норма содержится в Приказе 561 Мининфраструктуры.

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Стоит отметить, что эта норма касается только новых автомобилей. Для подержанных авто сейчас действует ограничение “не ниже Евро 3”. Фактически это означает, что в Украину можно ввозить подержанные авто европейского производства не старше 1995 года выпуска.