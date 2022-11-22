Кабмин принял подзаконные акты, позволяющие льготный ввоз деталей для электротранспорта и оборудования для изготовления транспортных средств с электродвигателями.

Соответствующие законы были приняты в июле прошлого года. Суть их состоит в том, что не только готовый электротранспорт можно будет завозить в Украину со льготами, но и компоненты для них. По мнению нардепа Дмитрия Кисилевского, это создаст предпосылки для развития соответствующих производств в Украине.

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«Теперь без импортных пошлин и импортных НДС можно будет завозить в Украину комплектующие и оборудование для изготовления электротранспорта. А производство электродвигателей, аккумуляторов и транспортных средств с электродвигателями будет освобождено от уплаты налога на прибыль при реинвестировании высвобожденных средств», – пишет нардеп на своей странице в соцсети.

«Хороший стимул, спасибо. Надеюсь, сделаем один давно задуманный проект», – комментирует его сообщение бизнесмен Владислав Школьник, основатель компании, производящей всемирно известные вездеходы Sherp.