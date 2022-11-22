Кабмін прийняв підзаконні акти, які дозволяють пільгове ввезення деталей до електротранспорту та обладнання для виготовлення транспортних засобів з електродвигунами.

Відповідні закони були прийняті ще в липні минулого року. Суть їх в тому, що не лише готовий електротранспорт можна буде завозити в Україну з пільгами, але й компоненти для них. На думку нардепа Дмитра Кисилевського, це створить передумови для розвитку відповідних виробництв в Україні.

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«Тепер без імпортного мита і імпортного ПДВ можна буде завозити в Україну комплектуючі і обладнання для виготовлення електротранспорту. А виробництво електродвигунів, акумуляторів і транспортних засобів з електродвигунами буде звільнено від сплати податку на прибуток за умови реінвестування вивільнених коштів», – пише нардеп на своїй сторінці у соцмережі.

«Хороший стимул, дякую. Сподіваюся, зробимо один давно задуманий проєкт», – коментує його допис бізнесмен Владислав Школьник, засновник компанії, яка виготовляє всесвітньовідомі всюдиходи Sherp.