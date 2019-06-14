В Украине стартовали продажи специальной версии Peugeot 2008 Signature. Она отличается оригинальными стилистическими акцентами и дополнительным оборудованием, которое обязательно оценят практичные клиенты.

Кроссовер Peugeot 2008 нашел себе поклонников по всему миру, в том числе и в Украине. И не просто так – он компактный и удобный для города, но в то же время, просторный для всей семьи. Благодаря современным моторам – живо едет и потребляет мало топлива. С передовым оборудованием, которое упрощает ежедневные поездки и дальние дороги. Характер кроссовера Peugeot 2008 вышел по-настоящему универсальным!

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Однако новая лимитированная версия Peugeot 2008 Signature может добавить к этому характеру еще больше стиля и практичности. Так, новинка Peugeot 2008 Signature получила защитные накладки на колесные арки, темные стальные колесные диски Zirconium Style и оригинальные лейблы “Signature”. Внутри внимание привлекает темная отделка сидений, которые украшены декоративной синей лентой. Эти детали придают автомобилю больше индивидуальности.

Кроме того, специальная версия Peugeot 2008 Signature получила дополнительное оборудование. Так, датчики парковки в заднем бампере обязательно пригодятся при маневрировании в тесных переулках центра города. А тонированные боковые стекла не только придают внешнему виду стиль, но и являются защитным барьером от недоброжелателей.

Новая версия Peugeot 2008 Signature также привлекает ценой от 451,9 тыс. грн, что лишь немногим больше цены стандартной версии Active с аналогичным силовым агрегатом 1.2 PureTech МКПП. Важно отметить: если учесть все дополнительное оборудование – тонированные стекла, датчики парковки, темные колеса, защитные накладки на арки, пр., то специальная версия Signature оказывается даже более выгодной, чем базовая версия Active.

Автомобили уже поступили на склад в Украине, прайс сформирован, а это значит, что новинка доступна для заказа у дилеров марки. Больше о Peugeot 2008 и его версиях – в шоуруме модели.

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