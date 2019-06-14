В Україні стартував продаж спеціальної версії Peugeot 2008 Signature. Вона відрізняється оригінальними стилістичними акцентами і додатковим обладнанням, яке обов'язково оцінять практичні клієнти.

Кросовер Peugeot 2008 знайшов собі прихильників по всьому світу, в тому числі і в Україні. І не просто так - він компактний і зручний для міста, але, в той же час, просторий для всієї родини. Завдяки сучасним моторам - жваво їде і споживає мало палива. З передовим обладнанням, яке спрощує щоденні поїздки і далекі дороги. Характер кросовера Peugeot 2008 Вийшов по-справжньому універсальним!

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Однак нова лімітована версія Peugeot 2008 Signature може додати до цього характеру ще більше стилю і практичності. Так, новинка Peugeot 2008 Signature отримала захисні накладки на колісні арки, темні сталеві колісні диски Zirconium Style і оригінальні лейбли «Signature». Усередині увагу привертає темна обробка сидінь, які прикрашені декоративною синьою стрічкою. Ці деталі надають автомобілю більше індивідуальності.

Крім того, спеціальна версія Peugeot 2008 Signature отримала додаткове обладнання. Так, датчики паркування в задньому бампері обов'язково стануть в нагоді при маневруванні в тісних провулках центру міста. А тоновані бокові скла додають зовнішньому вигляду стилю, але і є захисним бар'єром від недоброзичливців.

Нова версія Peugeot 2008 Signature також привертає ціною від 451,9 тис. Грн., Що лише трохи більше ціни стандартної версії Active з аналогічним силовим агрегатом 1.2 PureTech МКПП. Важливо відзначити: якщо врахувати всі додаткове обладнання - тоновані стекла, датчики паркування, темні колеса, захисні накладки на арки, пр., То спеціальна версія Signature виявляється навіть більш вигідною, ніж базова версія Active.

Автомобілі вже надійшли на склад в Україні, прайс сформований, а це значить, що новинка доступна для замовлення у дилерів Марки. Більше про Peugeot 2008 та його версіях - в шоурумі моделі.

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