Така рекомендація введена в нових змінах до ДБН щодо проектування доріг загального користування.

Про таку інціативу написав на сторінці в Фейсбук заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе .

"Впроваджуємо ще одну європейську практику безпеки на трасах - станції екстреного зв’язку. Для введена рекомендаційна норма - передбачати дорожній технологічний зв’язок на найбільших українських трасах для влаштування таких станцій. Їх ще називають «SOS-станції».

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Незважаючи на поширення мобільного зв'язку, в країнах Європи такі станції успішно працюють. Вони розташовані через кожні кілька кілометрів. З їх допомогою можна викликати швидку, поліцію, скористатися аптечкою і так далі.

Вигляд та комплектація таких SOS-станцій, а також відстань, на якій вони будуть розташовуватися та час прибуття на місце відповідних екстрених служб будуть визначатися індивідуально згідно з проектом.

Ця норма стосується нового будівництва та реконструкції доріг І категорії - це траси міжнародного значення.

Зміни у ДБН розроблені ДП «ДерждорНДІ» і вступають в дію з 1 вересня цього року.

Нагадаємо, що у Львові розширять кільцеву дорогу.