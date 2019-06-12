На замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області дорожники розпочали ремонтно-будівельні роботи з влаштування додаткової смуги на автомобільній дорозі М-06 Київ — Чоп на ділянці від с. Зубра до дворівневої розв’язки (вулиця Стрийська м. Львів).

Вже давно виникало питання щодо розширення дороги, якою щодня курсують понад 20 тисяч автомобілів і тільки зараз активно взялися за безпеку на кільцевій дорозі м. Львів. По одній смузі руху в кожному напрямку вже не достатньо для такої кількості транспортних засобів — це впливає на швидкість та комфортність руху, час перебування в дорозі, і, звичайно, безпеку.

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Додаткова смуга руху суттєво розвантажить існуючу смугу на зазначеній ділянці, а також підвищить рівень безпеки для учасників дорожнього руху. На сьогоднішній день на об’єкті проводяться підготовчі роботи. Служба автомобільних доріг у Львівській області просить водіїв бути обережними на ділянці виконання ремонтних робіт.