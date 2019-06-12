На заказ Службы автомобильных дорог во Львовской области дорожники начали ремонтно-строительные работы по устройству дополнительной полосы на автомобильной дороге М-06 Киев — Чоп на участке от с. Зубра к двухуровневой развязке (улица Стрыйская м. Львов).

Уже давно возникал вопрос о расширении дороги, по которой ежедневно курсируют более 20 тысяч автомобилей и только сейчас активно взялись за безопасность на кольцевой дороге города. Львов. По одной полосе движения в каждом направлении уже не достаточно для такого количества транспортных средств — это влияет на скорость и комфортность движения, время в дороге, и, конечно, безопасность.

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Дополнительная полоса движения существенно разгрузит существующую полосу на указанном участке, а также повысит уровень безопасности для участников дорожного движения. На сегодняшний день на объекте проводятся подготовительные работы. Служба автомобильных дорог во Львовской области просит водителей быть осторожными на участке выполнения ремонтных работ.