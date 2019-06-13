Такая рекомендация введена в новых изменениях ГСН по проектированию дорог общего пользования.

О такой инциативе написал на странице в Фейсбук заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

"Внедряем еще одну европейскую практику безопасности на трассах – станции экстренной связи. Для введена этого рекомендательная норма – предусматривать дорожную технологическую связь на крупнейших украинских трассах для устройства таких станций. Их еще называют “SOS-станции”.

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Несмотря на распространение мобильной связи, в странах Европы такие станции успешно работают. Они расположены через каждые несколько километров. С их помощью можно вызвать скорую, полицию, воспользоваться аптечкой и так далее.

Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом.

Эта норма касается нового строительства и реконструкции дорог I категории – это трассы международного значения.

Изменения в ГСН разработаны ГП “ГосдорНИИ” и вступают в силу с 1 сентября этого года.

Напомним, что во Львове расширят кольцевую дорогу.