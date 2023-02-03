Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном завладении трех автомобилей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В феврале 2022 года жительница Умани сообщила о незаконном завладении ее тремя ретро-автомобилями: Mercedes-Benz 170 V, Mercedes-Benz 540 К, 1938 года выпуска, и ГАЗ 21, 1965 года выпуска.

Читайте также: В Киеве поймали еще одного угонщика автомобильных катализаторов

Для розыска транспортных средств и лиц, которые могут быть причастны, правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель.

Мужчина проник в гаражное помещение и, воспользовавшись услугами эвакуатора, вывез транспортные средства.

Один из угнанных авто, полицейские нашли на территории города Умани. Остальные два — обнаружили и изъяли в селе Пиковец Уманского района.

Работники уманского райуправления, в ходе досудебного расследования, провели санкционированные обыски и собрали вещественные доказательства, направленные на экспертизы. Выводы экспертов, которые мы получили недавно, подтвердили причастность 45-летнего жителя Умани», — комментирует следователь Анна Терновская.

Следователи, при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.