Зловмиснику повідомили про підозру у незаконному заволодінні трьох автомобілів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У лютому 2022 року жителька Умані повідомила про незаконне заволодіння її трьох ретро-автомобілів: Mercedes-Benz 170 V, Mercedes-Benz 540 К, 1938 року випуску, та ГАЗ 21, 1965 року випуску.

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Для розшуку транспортних засобів та осіб, які можуть бути до цього причетні, правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили підозрюваного. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець.

Чоловік проник до гаражного приміщення та, скориставшись послугами евакуатора, вивіз транспортні засоби.

Одне із викрадених авто, поліцейські знайшли на території міста Умані. Інші два — виявили та вилучили у селі Піківець Уманського району.

“Працівники уманського райуправління, в ході досудового розслідування, провели санкціоновані обшуки та зібрали речові докази, які були направлені на експертизи. Висновки експертів, які ми отримали нещодавно, підтвердили причетність 45-річного уманчанина”, — коментує слідча Анна Терновська.

Слідчі, за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.