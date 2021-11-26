В Великобритании производство автомобилей упало до минимума за 65 лет. Падение произошло вследствие недостатка полупроводников.

В октябре производство автомобилей в Великобритании упало на 41,4% в годовом исчислении из-за глобального дефицита микросхем. Об этом свидетельствуют данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).

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Они отмечают, что это самый плохой показатель для этого месяца с 1956 года, а снижение производства было зафиксировано четвертый месяц подряд, говорится в отчете SMMT. В прошлом месяце в стране было произведено 64 729 автомобилей по сравнению со 110 458 автомобилями годом ранее.

Для внутреннего рынка было произведено 11 608 автомобилей (падение на 38%), для экспорта – 53 121 (падение на 42%). Таким образом, более 82% автомобилей, производимых в Великобритании, было экспортировано. Европа по-прежнему является основным направлением для автомобилей британского производства, на долю которого приходится 60% поставок. В октябре поставки туда упали на 29%, в то время как поставки в Японию снизились на 57%, а в США – на 67%.

В январе-октябре производство автомобилей в Великобритании снизилось на 2,9% до 721 505 единиц. При этом внутреннее производство упало на 10,4%, а экспорт снизился на 1,2%.

"Эти цифры вызывают крайнюю тревогу и показывают, насколько сильно нехватка полупроводников в мире сказывается на британских производителях автомобилей и их поставщиках", – заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

По его словам, автомобильный сектор Великобритании устойчив к внешним воздействиям, но в связи с новой волной паники вокруг COVID-19 на некоторых из самых больших рынков и перебоями в глобальных цепочках поставок отрасль имеет огромные проблемы в поддержке работоспособности. Правительство может помочь отрасли принять меры по повышению конкурентоспособности, в частности, решением проблемы высоких затрат на электроэнергию.

Согласно последним прогнозам независимых экспертов, в 2021 году выпуск машин в стране может оказаться ниже отметки в 1 млн. В следующем году ожидается возобновление производства до этого уровня, а в 2024 году оно может достичь 1,2 млн машин.