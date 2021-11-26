У Великій Британії виробництво автомобілів впало до мінімуму за 65 років. Падіння відбулось у наслідок нестачі напівпровідників.

У жовтні виробництво автомобілів у Великій Британії впало на 41,4% у річному обчисленні через глобальний дефіцит мікросхем. Про це свідчать дані Товариства автовиробників та трейдерів (SMMT).

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Вони зазначають, що це найгірший показник для цього місяця з 1956 року, а зниження виробництва було зафіксовано четвертий місяць поспіль, йдеться у звіті SMMT. Минулого місяця в країні було вироблено 64 729 автомобілів, порівняно зі 110 458 автомобілями роком раніше.

Для внутрішнього ринку було вироблено 11608 автомобілів (падіння на 38%), для експорту - 53121 (падіння на 42%). Таким чином, понад 82% автомобілів, вироблених у Великій Британії, було експортовано. Європа, як і раніше, є основним напрямком для автомобілів британського виробництва, на частку якого припадає 60% поставок. У жовтні постачання туди впали на 29%, тоді як постачання до Японії знизилися на 57%, а до США — на 67%.

У січні-жовтні виробництво автомобілів у Великій Британії знизилося на 2,9% до 721 505 одиниць. При цьому, внутрішнє виробництво впало на 10,4%, а експорт знизився на 1,2%.

"Ці цифри викликають крайню тривогу і показують, наскільки сильно брак напівпровідників у світі позначається на британських виробниках автомобілів та їх постачальниках", - заявив головний виконавчий директор SMMT Майк Хоуз.

За його словами, автомобільний сектор Великобританії стійкий до зовнішніх впливів, але у зв'язку з новою хвилею паніки навколо COVID-19 на деяких з найбільших ринків і перебоями у глобальних ланцюжках поставок галузь має величезні проблеми у підтримці працездатності. Уряд може допомогти галузі за вживши заходів щодо підвищення конкурентоспроможності, зокрема, розв'язанням проблеми високих витрат на електроенергію.

Згідно з останніми прогнозами незалежних експертів, у 2021 році випуск машин у країні може виявитися нижчим за позначку в 1 млн. Наступного року очікується відновлення виробництва до цього рівня, а 2024 року воно може досягти 1,2 млн машин.