Чиновники МВД решили возобновить практику доносов, которая активно использовалась во времена сталинских репрессий. Сейчас доносы обещают восстановить с использованием современных цифровых технологий.

В МВД готовят законопроект, который позволит каждому гражданину фиксировать нарушения Правил дорожного движения другими его участниками (не всеми, а лишь теми, которые имеют номерной знак) и отправлять видеозапись этого нарушения в полицию.

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Планируется, что для этого должно быть разработано отдельное приложение, авторизоваться в котором можно будет через "Дию". Телефон с включенной камерой "помощник полиции" будет устанавливать в своем транспортном средстве и когда он увидит нарушение – должен нажать на экран. Тогда видео будет отправлено в полицию.

Также интересно, что тем, кто будет отправлять такие доносы, обещают "тридцать сребреников" – 10% от суммы уплаченного нарушителем штрафа будет поступать на счет "помощника полиции".

Как говорит один из народных депутатов, который когда-то защищал права водителей, Александр Куницкий, у такого законопроекта есть очень большие шансы быть принятым в сессионном зале Верховной Рады.