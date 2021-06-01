Доносы активно использовались советской властью во время Большого террора. Похоже, подобную практику хотят возобновить – водителям предложат присылать в полицию видео нарушений других водителей. За это доносчику обещают платить 10% от штрафа.

В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, согласно которому водители самостоятельно смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения, допущенные другими водителями. Об этом на брифинге 1 июня 2021 года сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, водители с помощью обычных смартфонов и видерегистраторов смогут фиксировать нарушения ПДД, совершенные другими участниками дорожного движения, и направлять их патрульной полиции для составления протоколов.

Фото и видео, собранные водителями, будут использоваться в судах как доказательство совершенного правонарушения.

Для того, чтобы обмен данными между полицией и гражданами стал возможен, будет использоваться приложение “Дия”, где будут регистрироваться водители, желающие “помочь полиции в наведении порядка на дорогах страны”.

Кроме того, инициаторы законопроекта предлагают установить вознаграждение в размере 10% от суммы штрафа для водителей, зафиксировавших правонарушение другого водителя на дороге.