Доноси активно використовувались радянською владою під час Великого терору. Схоже, подібну практику хочуть відновити – водіям запропонують надсилати у поліцію відео порушень інших водіїв. За це донощику обіцяють платити 10% від штрафу.

У Міністерстві внутрішніх справ розробляють законопроект, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення Правил дорожнього руху, допущені іншими водіями. Про це на брифінгу 1 червня 2021 року повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, водії за допомогою звичайних смартфонів і відереєстраторов зможуть фіксувати порушення ПДР, вчинені іншими учасниками дорожнього руху, і направляти їх патрульної поліції для складання протоколів.

Фото- і відео, зібрані водіями, будуть використовуватися в судах як доказ скоєного правопорушення.

Для того, щоб обмін даними між поліцією і громадянами став можливий, буде використовуватися додаток “Дiя”, де будуть реєструватися водії, які бажають “допомогти поліції” в наведенні порядку на дорогах країни.

Крім того, ініціатори законопроєкту пропонують встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.