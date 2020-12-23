Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил коллегам-депутатам побороться с рекламой возле дорог.

"В условиях постоянного роста автотранспортных потоков, увеличения нагрузки на дорожно-транспортную инфраструктуру, опасность от размещения дополнительных раздражителей внимания водителей в форме рекламоносителей только обостряется, что требует принятия неотложных мер реагирования", – считает Руслан Стефанчук.

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"Для уменьшения аварийности на автомобильных дорогах Украины сегодня вместе с коллегами зарегистрировал законопроект (№ 4534) "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета размещения рекламы на автодорогах", – пишет законодатель на своей странице в соцсети.

Проектом закона предлагается установить запрет размещать средства наружной рекламы на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах, в частности:

на пешеходных дорожках и аллеях;

на велосипедных дорожках;

в пределах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и на расстоянии менее чем 10 метров от края такой полосы;

в пределах полосы отвода улиц и дорог населенных пунктов и на расстоянии менее 5 метров от края такой полосы;

над проезжей частью автомобильных дорог;

на расстоянии менее 50 метров от места пересечения дороги с железнодорожными путями.

По мнению Стефанчук, принятие предложенных законопроектом изменений будет способствовать повышению уровня безопасности людей, которые пользуются транспортными средствами или участвуют в дорожном движении; утверждению и обеспечению прав и свобод человека; уменьшению количества ДТП на автомобильных дорогах Украины.