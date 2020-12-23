Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук запропонував колегам-депутатам поборотись з рекламою біля доріг.

"В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування", - вважає Руслан Стефанчук.

Читайте також: Hyperloop та неолайнери замість маршруток: нова концепція транспорту від Омеляна

"Для зменшення аварійності на автомобільних дорогах України сьогодні разом із колегами зареєстрував законопроект (№ 4534) "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах"", - пише законодавець на своїй сторінці у соцмережі.

Проектом закону пропонується встановити заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

на пішохідних доріжках та алеях;

на велосипедних доріжках;

у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

над проїзною частиною автомобільних доріг;

на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

На думку Стефанчука ухвалення запропонованих законопроектом змін сприятиме підвищенню рівня безпеки людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі; утвердженню й забезпеченню прав і свобод людини; зменшенню кількості ДТП на автомобільних дорогах України.