Депутат правящей партии "Слуга народа" предлагает лишать автовладельцев права управлять транспортом за превышение скорости. Однако, не все автовладельцы имеют водительское удостоверение...

Народный депутат Украины Федор Вениславский зарегистрировал в парламенте неоднозначный законопроект № 6214 от 22.10.2021, который усиливает ответственность за превышение скорости в населенных пунктах.

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Инициативы Вениславского заключаются в следующем:

штраф за превышение скорости в населенных пунктах более чем на тридцать километров в час составит 1700 грн;

за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на пятьдесят километров в час, нарушителя будут лишать права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев;

за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на семьдесят километров в час, нарушителя будут лишать права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Но реализация такого законопроекта вряд ли возможна. Ведь за превышение скорости, которое зафиксировано камерами, ответственность несет юридический владелец авто, а не водитель-нарушитель. При этом юридический владелец может вообще не иметь водительского удостоверения.

Однако Федор Вениславский называет свой законопроект "актом вынужденного реагирования на состояние смертности и травматизма в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий", которые возникают из-за несоблюдения установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах.