Депутат правлячої партії "Слуга народу" пропонує позбавляти автовласників права керувати транспортом за перевищення швидкості. Проте, не всі автовласники мають посвідчення водія...

Народний депутат України Федір Веніславський зареєстрував у парламенті неоднозначний законопроект № 6214 від 22.10.2021, який посилює відповідальність за перевищення швидкості в населених пунктах.

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Ініціативи Веніславського полягають у наступному:

штраф за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на тридцять кілометрів на годину становитиме 1700 грн;

за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в населених пунктах більш як на п'ятдесят кілометрів на годину порушника будуть позбавляти права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців;

кілометрів на годину порушника будуть позбавляти права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців; за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в населених пунктах більш ніж на сімдесят кілометрів на годину порушника будуть позбавляти права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Але реалізація такого законопроекту навряд чи можлива. Адже за перевищення швидкості, які зафіксовані камерами, відповідальність несе юридичний власник авто, а не водій-порушник. При цьому юридичний власник може взагалі не мати посвідчення водія.

Проте Федір Веніславський називає свій законопроект “актом вимушеного реагування на стан смертності і травматизму в Україні в результаті дорожньо-транспортних пригод”, які виникають через недотримання встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів в населених пунктах.