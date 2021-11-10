Сейчас украинское законодательство предусматривает возможность лишения права управления транспортными средствами на срок до 10 лет. Депутаты предлагают лишать "прав" пожизненно.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 6278, который предусматривает возможность пожизненно лишать водителей права управления транспортными средствами.

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Документом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и часть 1 статьи 55 Уголовного кодекса Украины. “Необходимость принятия закона обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране”, – сказано в пояснительной записке.

Так, ч. 2 ст. 30 КУоАП предлагается изложить в следующей редакции: “Лишение предоставленного данному гражданину права управления транспортными средствами применяется на срок до трех лет за грубое или повторное нарушение порядка пользования этим правом или пожизненно за систематическое нарушение порядка пользования этим правом”.

Кроме этого, ч. 1 ст. 55 УК предлагается изложить в следующей редакции: “При этом общий срок лишения права управления транспортным средством может превышать предельно допустимый срок, предусмотренный частью второй этой статьи”.

В пояснительной записке отмечается, что реализация этого закона позволит обеспечить соблюдение требований правил дорожного движения и снизит смертность на дорогах Украины.