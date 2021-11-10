Зараз українське законодавство передбачає можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 років. Депутати пропонують позбавляти "прав" довічно.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 6278, який передбачає можливість довічно позбавляти водіїв права керування транспортними засобами.

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Документом пропонується внести зміни до частини 2 статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та частини 1 статті 55 Кримінального кодексу України. "Необхідність прийняття закону зумовлена непоодинокими випадками масштабних ДТП по всій країні", — сказано в пояснювальній записці.

Так, ч. 2 ст. 30 КУПАП пропонується викласти в наступній редакції: "Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або довічно за систематичне порушення порядку користування цим правом".

Окрім цього, ч. 1 ст. 55 ККУ пропонується викласти в наступній редакції: "При цьому загальний строк позбавлення права керування транспортним засобом може перевищувати гранично допустимий строк, передбачений частиною другою цієї статті".

В пояснювальній записці зазначається, що реалізація цього закону дозволить забезпечити дотримання вимог правил дорожнього руху та знизить смертність на дорогах України.