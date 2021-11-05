Если новый законопроект примут, тот кто предоставляет услуги по парковке будет нести ответственность за сохранность транспортного средства.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6259 по упорядочению отношений в сфере парковки транспортных средств.

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Предлагается изложить статью 977 “Хранение автотранспортных средств” Гражданского кодекса в новой редакции, в которой определить отношения парковки как отношения обмена и хранения (по сути их разновидность), несмотря на то, что на любые другие существующие и определенные гражданские (договорные) отношения эта деятельность не похожа.

В проекте указано, что хранитель (лицо, которое предоставляет услуги парковки) не вправе удерживать, ограничивать передвижение или задерживать транспортное средство оставителя в связи с неуплатой услуг парковки или хранения транспортных средств или с неполной оплатой таких услуг. Споры об оплате услуг хранения или парковки между сторонами договора в таком случае решаются в судебном порядке.

Хранитель имеет право использовать для выполнения условий договора хранения и парковки транспортных средств шлагбаумы, ограждения, технические средства контроля (видеокамеры и прочее). Хранитель имеет право перемещать транспортные средства, хранящиеся на площадке (стоянке) только в случаях когда такие транспортные средства создают существенное препятствие движению других транспортных средств. Перемещение в таком случае происходит с применением внешних устройств в кратчайшее возможное расстояние без нарушения качества и условий хранения и парковки.

То есть, предложенными изменениями предлагается закрепить и определить правовой статус отношений услуг парковки и определить взаимную ответственность лица, которое предоставляет такие услуги в обмен на деньги – безопасность и сохранность автомобилей (а также по аналогии – лодок, иных плавательных аппаратов и т. п), уход за ними, наблюдение с применением видеокамер, ответственности перед владельцем автомобиля в случае кражи, повреждения. Ведь оставляя автомобиль под присмотром определенных лиц за деньги владелец должен рассчитывать на взаимные полезные действия хранителей (ответственность).