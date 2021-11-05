Якщо новий законопроект приймуть, той хто надає послуги з паркування буде нести відповідальність за збереження транспортного засобу.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 6259 щодо впорядкування відносин у сфері паркування транспортних засобів.

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Пропонується викласти статтю 977 “Зберігання автотранспортних засобів” Цивільного кодексу в новій редакції, в якій визначити відносини паркування як відносини схову та зберігання (по суті їх різновид), зважаючи на те, що на будь-які інші існуючі та визначені цивільні (договірні) відносини ця діяльність не схожа.

У проекті зазначено, що зберігач (особа, яка надає послуги паркування) не вправі утримувати, обмежувати пересування чи затримувати транспортний засіб поклажедавця у зв'язку з несплатою послуг паркування чи зберігання транспортних засобів або з неповною оплатою таких послуг. Спори про оплату послуг зберігання або паркування між сторонами договору в такому разі вирішуються в судовому порядку.

Зберігач має право використовувати для виконання умов договору зберігання та паркування транспортних засобів шлагбауми, огорожі, технічні засоби контролю (відеокамери та інше). Зберігач має право переміщувати транспортні засоби, що зберігаються на майданчику (стоянці) лише у випадках коли такі транспортні засоби створюють істотну перешкоду руху інших транспортних засобів. Переміщення в такому разі відбувається із застосуванням зовнішніх пристроїв на найкоротшу можливу відстань без порушення якості та умов зберігання та паркування.

Тобто, запропонованими змінами пропонується закріпити та визначити правовий статус відносин послуг паркування та визначити взаємну відповідальність особи, яка надає такі послуги в обмін на гроші - безпеку та збереження автомобілів (а також за аналогією - човнів, інших плавальних апаратів тощо), догляд за ними, спостереження із застосуванням відеокамер, відповідальності перед власником автомобіля в разі крадіжки, пошкодження. Адже залишаючи автомобіль під наглядом певних осіб за гроші власник має розраховувати на взаємні корисні дії зберігачів (відповідальність).