Чиновники министерства инфраструктуры уверены, что избавиться от маршруток можно, приняв соответствующий законопроект.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен покончить с маршрутками в городском транспорте. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в соцсети.

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“Принятие этого законопроекта даст возможность наконец требовать от перевозчиков качества и оставить в прошлом старые и развалившиеся автобусы”, – сообщил Владислав Криклий.

По словам министра законопроект меняет принцип оплаты перевозок. “Этим мы заканчиваем дискриминацию льготников, ведь перевозчик уже получает деньги за километры. Ключевое слово – километры, а не “собранные деньги с пассажиров”, – пояснил Криклий.

Кроме этого, в законопроекте предлагают проводить конкурсы на маршруты и закупать транспортную услугу через ProZorro. Таким образом хотят гарантировать честную конкуренцию.

“Такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортных автобусах, но и установки трекеров и валидаторов для электронной оплаты”, – подытожил министр инфраструктуры.