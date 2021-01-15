Чиновники Міністерства інфраструктури впевнені, що позбутись маршруток можна, прийнявши відповідний закон.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який має покінчити з маршрутками у міському транспорті. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у соцмережі.

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"Прийняття цього законопроекту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та розвалені автобуси", – повідомив Владислав Криклій.

За словами міністра, законопроект змінює принцип оплати перевезень. "Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, адже перевізник вже отримує гроші за кілометри. Ключове слово — кілометри, а не "зібрані гроші з пасажирів", — пояснив Криклій.

Окрім цього, у законопроекті пропонують проводити конкурси на маршрути та закуповувати транспортну послугу через ProZorro. Таким чином хочуть гарантувати чесну конкуренцію.

"Такий підхід також дасть можливість вимагати від перевізників не лише обслуговування пасажирів на комфортних автобусах, але й встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати", – підсумував міністр інфраструктури.