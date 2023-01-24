Генеральный директор Volvo утверждает, что до автономных автомобилей еще далеко. Он также вполне убежден, что текущие определения автономного вождения, как это определено SAE, являются «чепухой».

По словам генерального директора Volvo Джима Роуэна, до полностью автономных автомобилей еще «далеко», несмотря на зрелость технологии. Он также сказал, что нынешняя система классификации беспилотных автомобилей на пять уровней является «чепухой», и что необоснованные заявления по разработке беспилотных автомобилей больше не завышают стоимость акций, как это было несколько лет назад.

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В интервью австралийским СМИ бывший руководитель Dyson объяснил, что существует лишь два уровня автономности: с руками на руле (Advanced Driver Assist Systems или ADAS) и руками вне руля (Autonomous Driving или AD). Он также сказал, что технология полной автономии уже есть, но проблема заключается в нормативных актах, которые пока не позволяют полной автономии.

«Вы, наверное, увидите, что это будет первое место, куда можно попасть в полном AD. Почти как служба такси. Вы знаете, вы запрыгиваете, нет водителя или вы можете забрать руки и использовать собственную систему AD. Но ездить по городу, где есть школы и дорожные работы, где каждый день происходит много изменений? Я думаю, что это очень далеко», — сказал Роуэн в интервью, изданию Car Expert.

Позиция Роуэна отражает предыдущие взгляды бывшего генерального директора Volvo Хакана Самуэльссона по этому вопросу, отметив, что общественное восприятие автономных автомобилей не столь позитивно, как некоторые могут считать. Многие люди до сих пор скептически относятся к технологии и обеспокоены ее безопасностью.

Но это не значит, что Volvo прекратит разработку данной технологии. Компания по-прежнему разрабатывает пакет программного обеспечения, который приведет к технологии полностью автономного вождения. «С точки зрения технологий, я почти уверен, что у нас будет технология для этого, когда законодательство позволит этому происходить при определенных условиях», – добавил Роуэн.

Новый трехрядный электрический флагман Volvo, EX90, уже дебютировал в Северной Америке на выставке CES 2023. Его рекламируют как умнейший автомобиль Volvo, использующий технологии, разработанные Google и Luminar. Он имеет восемь камер в сочетании с набором датчиков, а именно один дальнобойный лидер, пять радаров и шестнадцать ультразвуковых датчиков, все они предназначены для системы автономного вождения.