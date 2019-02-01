В январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей остановилась на отметке 5,2 тыс. машин. По сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21 процент, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Такое значительное снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано прежде всего с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых автомобилей в конце прошлого года достигла 75 процентов.

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Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировала марка Renault, 804 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом, относительно января 2018 года реализация Renault в Украине выросла на 37 процентов.

Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Тойота отстала на треть. Третье место в рейтинге марок у Nissan – 427 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 4% меньше, чем годом раньше. На четвертой позиции KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 шт. Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто (-22%).

Также в ТОП-10 ноября вошли: Hyundai – 336 шт. (+27%); Volkswagen – 273 шт. (-53%); Mazda – 215 шт. (-33%); Mitsubishi – 177 шт. (-23%); Audi – 175 шт. (-39%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 329 регистраций.