Корпорация Toyota Motor уже сегодня пытается изменить отношение к владению машиной. Чтобы собственный транспорт стал реальностью, а не мечтой, в Японии запустили сервис предоставления машин "на пробу".

Услуга авто по подписке поможет не только сэкономить деньги, но и понять, действительно ли вам подходит машина конкретной модели.

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Такая схема напоминает лизинг, но в нее уже включены все налоги, расходы на регистрацию, страхование и обслуживание.

Взять в пользование можно, например, базовую Toyota Prius. Она будет стоить примерно 49 тысяч японских иен в месяц. Это равняется 11 тысячам гривен. Это, конечно, дешевле, чем сразу купить такую же машину.



Toyota Prius

Однако если взять Toyota в пользование на 36 месяцев, то получается, что за три года человек оплачивает половину ее стоимости.



Салон Toyota Prius

А вот за авто премиум-класса Lexus придется выложить 44 тысячи гривен в месяц. Если же пользоваться ею на протяжении трех, то клиент выплачивает почти столько же, сколько стоит вся машина.

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