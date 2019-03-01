Корпорація Toyota Motor вже сьогодні намагається змінити ставлення до володіння машиною. Аби власний транспорт став реальністю, а не мрією, в Японії започаткували сервіс надання машин "на пробу".

Послуга авто за підпискою допоможе не лише заощадити гроші, але й зрозуміти, чи дійсно вам підходить машина конкретної моделі.

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Така схема нагадує лізинг, але в неї вже включені всі податки, видатки на реєстрацію, страхування та обслуговування.

Взяти в користування можна, наприклад, базову Toyota Prius. Вона коштуватиме приблизно 49 тисяч японських ієн на місяць. Це дорівнює 11 тисячам гривень. Це, звичайно, дешевше, ніж одразу купити таку ж автівку.



Toyota Prius

Проте якщо взяти Toyota у користування на 36 місяців, то виходить, що за три роки людина сплачує половину її вартості.



Салон Toyota Prius

А от за авто преміум-класу Lexus доведеться викласти 44 тисячі гривень на місяць. Якщо ж користуватися нею протягом трьох, то клієнт виплачує майже стільки ж, скільки коштує уся машина.

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