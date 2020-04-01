Автомобили имеют идеальное техническое состояние, хотя и покрыты толстым слоем пыли.

Европейские автомобили 1990-х годов были обнаружены в Аргентине, в городе Авельянеда. Все автомобили – без пробега.

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Представитель фирмы Kaskote Calcos рассказал, что склад принадлежал некогда известному дилерскому центру Ganza. В конце 90-х годов владелец бизнеса умер, и только через три десятилетия участок, на котором размещался автосалон и находился склад, выставили на продажу. В заброшенных помещениях новый хозяин земли и обнаружил коллекцию машин.

Нераспроданная партия состоит преимущественно из автомобилей марки Fiat: хэтчбеков Uno и Tipo, фургонов Duplo и седанов Duna и Tempra. Также среди найденных автомобилей есть один универсал Alfa Romeo 33 и, неожиданно, седан Peugeot 405. Новый владелец планирует выставить все найденные машины на продажу.

Фото: автомобили из заброшенного дилерского центра / L'argus

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