Автомобілі мають ідеальний технічний стан, хоча і вкриті товстим шаром пилу.

Європейські автомобілі 1990-х років були виявлені в Аргентині, у місті Авельянеда. Усі автомобілі – без пробігу.

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Представник фірми Kaskote Calcos розповів, що склад належав колись відомому дилерському центру Ganza. В кінці 90-х років власник бізнесу помер і тільки через три десятиліття ділянку, на якій розміщувався автосалон та знаходився склад, виставили на продаж. У занедбаних приміщеннях новий господар землі і виявив колекцію машин.

Нерозпродана партія складалється переважно з автомобілів марки Fiat: хетчбеків Uno та Tipo, фургонів Duplo і седанів Duna і Tempra. Також серед знайдених автомобілів є один універсал Alfa Romeo 33 і, несподівано, седан Peugeot 405. Новий власник планує виставити усі знайдені машини на продаж.

Фото: автомобілі з занедбаного дилерського центру / L'argus

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