Представители киевской власти уверены, что благодаря новой дорожной разметке произойдет уменьшение пробок, а движение на 8 столичных перекрестках станет более упорядоченным.

На перекрестках улиц Сечевых Стрельцов и Гоголевской и улиц Бассейной и Эспланадной появилась вафельная разметка. Она обозначает проезжую часть в пределах регулируемого перекрестка, на которую запрещен въезд во время возникновения затора или создания препятствий для движения транспортных средств и пешеходов. В КГГА уверены, что благодаря новой разметке движение на этих перекрестках станет более упорядоченным.

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"Разметку устраивают на регулируемых перекрестках, где водители часто нарушают проезд цикла светофора, выезжают на загруженный перекресток и создают заторы. Такой тип разметки широко используют в Европе. И сейчас она уже появилась в столице. На сегодня уже 4 столичных перекрестка имеют такой тип разметки. В ближайшее время коробчатая (вафельная) разметка появится на еще 4-х перекрестках: улице Сечевых Стрельцов с Обсерваторной, Некрасовской и Кудрявским спуском. А также на перекрестке улиц Бассейной и Мечникова и бульваром Леси Украинки", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что на минувшей неделе впервые в столице вафельную разметку устроили на перекрестке улиц Соломенской и Волгоградской и Андрея Головко, а также улицы Соломенской и Максима Кривоноса и Генерала Шаповала.

"Также на днях реализовали еще одно действенное решение с помощью разметки. На перекрестке ул. Круглоуниверситетской и Крутого спуска устроили мини-кольцевую развязку для упорядочения ширины проезжей части и успокоения движения транспорта. Это первая в столице подобная развязка, выполненная исключительно дорожной разметкой до момента проведения капитального ремонта или реконструкции. Уже сегодня видно, что благодаря сдерживанию транспортного потока с ул. Круглоуниверситетской и Крутого спуска, а также направление его в одну полосу удалось уменьшить задержки на приоритетном направлении – ул. Бассейной в сторону ул. Крещатик", – сказал Александр Густелев.