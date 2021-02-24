Новую разметку введут в действие с 1 августа 2021 года.

Новый стандарт дорожной разметки ДСТУ 2587: 2021 “Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия” разработан специалистами ГП “ГосдорНИИ”. Он вступает в силу 01.08.2021 на замену действующего ДСТУ 2010 года в соответствии с приказом Национального органа стандартизации.

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Специалисты, разработавшие эту разметку, утверждают, что Национальный стандарт соответствует Конвенции о дорожных знаках и сигналах и создан в соответствии с “лучшей мировой практикой”. Такая разметка должна помогать участникам дорожного движения быстрее ориентироваться в ситуации, а значит должна улучшить безопасность дорожного движения, снизить уровень аварийности и тяжесть последствий от ДТП.

В новом стандарте разметки предусмотрено обозначение приближения к пешеходному переходу, школам, круговому движению. Желтой разметкой обозначены остановки трамваев, запрет выезда на перекресток во время скопления там транспорта. Также несколько разметок касаются велосипедного движения, появилось обозначение места заправки электромобилей.

Впоследствии будут обнародованы новые ГОСТ по дорожным знакам.

Напомним, некоторые из них уже тестируются на новых трассах