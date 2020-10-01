Первые обновленные дорожные знаки установили на отремонтированной трассе Т-14-02

На участке дороги Львов – Сходница – Песочная во Львовской области в рамках эксперимента установили новые дорожные знаки. Исследуем влияние дорожной инфраструктуры на ситуацию на дорогах.

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Что изменили в новых знаках?

Шрифт. Его разработал украинский шрифтовик Андрей Константинов. Road UA – современный европейский шрифт, основанный на проверенных образцах британского и немецкого экземпляров. Применяются различные начертания на темном и светлом фоне. Отказ от привычного шрифта, который используется еще с советских времен.

Регистр. Он стал переменным – первая буква заглавная, остальные – строчные. Расстояние считывания увеличивается на 10%, когда первое слово в сообщении или в собственном названии начинается с большой буквы. В предыдущем варианте из-за моноширины букв читабельность была хуже. Размер букв в нынешнем варианте обусловлен ​​исследованием индекса читабельности – 100 мм буквы на каждые 4,8 м расстояния.

Цвет и надписи. Используется как можно более контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами.

На знаке 5.51 размещаем не больше двух названий населенных пунктов для каждого из направлений и не больше семи населенных пунктов всего. На знаке 5.54 – не больше трех.

Знаки 5.58.2, 5.59, которые обозначают реки и озера, будут иметь рисунок – волну. Текст размещаем по центру, фон – голубого цвета.

Знаки 5.61.1 – 5.61.3 будут иметь зеленый фон, если обозначают европейскую сеть дорог, красный – если международную.

Украинские имена собственные транслитерируются на английском языке.

Форма. Для съездов на развязках применяли знак со срезанным краем, который своей формой усиливает восприятие направления.

В 2020 году по инициативе Укравтодора, Национальная полиция Украина и Агенты изменений был начат эксперимент по внедрению новой дорожной навигации, который внедряется на 10 маршрутах программы “Большая стройка”.

Эксперимент на каждом участке отдельно определенной дороги продлится минимум 3 месяца.